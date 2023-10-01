Ганбарова (Газиева) Саида Исрафил кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1968
Отец: Газиев Исрафил
Мать: Газиева Нананоз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ганбаров Балдадаш
Рождение ребёнка
1994
Сын: Ганбаров Тофиг Балададаш оглы
Отец ребёнка: Ганбаров Балдадаш
Рождение ребёнка
1995
Дочь: Ганбарова Аида Балададаш кызы
Отец ребёнка: Ганбаров Балдадаш
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Ганбарова Наида Балададаш оглы
Отец ребёнка: Ганбаров Балдадаш
Рождение ребёнка
11.07.1999
Дочь: Ганбарова Нигяр Балададаш кызы
Отец ребёнка: Ганбаров Балдадаш
Рождение ребёнка
2003
Сын: Ганбаров Шахбудаг Балададаш оглы
Отец ребёнка: Ганбаров Балдадаш
Рождение ребёнка
2017
Сын: Ганбаров Шахмурад Балададаш оглы
Отец ребёнка: Ганбаров Балдадаш