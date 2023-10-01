Ганбарова (Газиева) Саида Исрафил кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганбарова (Газиева) Саида Исрафил кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

аг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1968

Отец: Газиев Исрафил

Мать: Газиева Нананоз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганбаров Балдадаш

Рождение ребёнка
1994

Сын: Ганбаров Тофиг Балададаш оглы

Отец ребёнка: Ганбаров Балдадаш

Рождение ребёнка
1995

Дочь: Ганбарова Аида Балададаш кызы

Отец ребёнка: Ганбаров Балдадаш

Рождение ребёнка
1997

Дочь: Ганбарова Наида Балададаш оглы

Отец ребёнка: Ганбаров Балдадаш

Рождение ребёнка
11.07.1999

Дочь: Ганбарова Нигяр Балададаш кызы

Отец ребёнка: Ганбаров Балдадаш

Рождение ребёнка
2003

Сын: Ганбаров Шахбудаг Балададаш оглы

Отец ребёнка: Ганбаров Балдадаш

Рождение ребёнка
2017

Сын: Ганбаров Шахмурад Балададаш оглы

Отец ребёнка: Ганбаров Балдадаш

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