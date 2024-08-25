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Шнурникова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнурников Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шнурников Гавриил Гаврилович

Отец ребёнка: Шнурников Гавриил Федорович

Смерть
После 1845
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

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