Шнурникова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шнурников Гавриил Гаврилович
Отец ребёнка: Шнурников Гавриил Федорович
Смерть
После 1845
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край