Кривоногов Степан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривоногов Степан Николаевич

Кривоногов Степан Николаевич

Место рождения

Московская губ., Дмитровский уезд, Митинская вол., село Ахтырка

Дата рождения

01.08.1886

Дата смерти

После ?.03.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886

Отец: Кривоногов Николай Степанович

Мать: Кривоногова Ксения Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.10.1911

Жена: Кривоногова (Мозгова) Мария Гавриловна

Поручители: | - по жениху - села Ахтырки крестьяне Василий Николаевич Кривоногов и Александр Николаевич Кривоногов | - по невесте - села Ахтырки крестьянин Василий Гаврилович Мозгов и дер. Шапилово Ни... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1914

Дочь: (Кривоногова) Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Кривоногова (Мозгова) Мария Гавриловна

Смерть
После ?.03.1914

Мы используем куки для улучшения работы сайта.