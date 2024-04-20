Кривоногов Степан Николаевич
Место рожденияМосковская губ., Дмитровский уезд, Митинская вол., село Ахтырка
Дата рождения01.08.1886
Дата смертиПосле ?.03.1914
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.10.1911
Поручители: | - по жениху - села Ахтырки крестьяне Василий Николаевич Кривоногов и Александр Николаевич Кривоногов | - по невесте - села Ахтырки крестьянин Василий Гаврилович Мозгов и дер. Шапилово Ни... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1914
Дочь: (Кривоногова) Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Кривоногова (Мозгова) Мария Гавриловна
Смерть
После ?.03.1914