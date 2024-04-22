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Тарасов Павел Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1883 ст.

Дата смерти

16.11.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1883 ст.

Отец: Тарасов Стефан Григорьевич

Мать: не указана

Ф 37 Оп 1 Д 572
Смерть
16.11.1904 ст.
Деревни Мось крестьянина Стефана Григорьевича сын Павел 21 год, от воспаления лёгких Погребён 18.11.1904 на приходском кладбище Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 474 стр 62 №55

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