Тарасов Павел Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1883 ст.
Дата смерти16.11.1904 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1883 ст.
Отец: Тарасов Стефан Григорьевич
Мать: не указана
Ф 37 Оп 1 Д 572
Смерть
16.11.1904 ст.
Деревни Мось крестьянина Стефана Григорьевича сын Павел 21 год, от воспаления лёгких Погребён 18.11.1904 на приходском кладбище Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 474 стр 62 №55