Самойлов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.04.1959
Дата смерти20.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1959
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.09.1983
Рождение ребёнка
17.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самойлова (Самсонова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
10.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самойлова (Самсонова) Ольга Михайловна
Смерть
20.09.1996
Причина смерти: убийство