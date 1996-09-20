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Самойлов Андрей Васильевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.04.1959

Дата смерти

20.09.1996

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1959

Отец: Самойлов Василий Константинович

Мать: Самойлова (Мальцева) Александра Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
21.09.1983

Жена: Самойлова (Самсонова) Ольга Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойлова (Самсонова) Ольга Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойлова (Самсонова) Ольга Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.09.1996
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: убийство

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