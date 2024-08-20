Погребова (Тюляева) Любовь Семеновна
Место рожденияMoskva, gorod Moskva, Russia
Дата рождения24.02.1868
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1868
Рождение ребёнка
19.10.1894
Дочь: Быковская (Погребова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Погребов Николай Иванович
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
07.09.1896
Дочь: (Погребова) Анна
Отец ребёнка: Погребов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Погребов Алексей
Отец ребёнка: Погребов Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1899
Сын: Погребов Иван
Отец ребёнка: Погребов Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1902
Дочь: (Погребова) Надежда
Отец ребёнка: Погребов Николай Иванович
Смерть
1942