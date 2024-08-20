Погребова (Тюляева) Любовь Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребова (Тюляева) Любовь Семеновна

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Место рождения

Moskva, gorod Moskva, Russia

Дата рождения

24.02.1868

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1868

Отец: Тюляев Семён Иванович

Мать: Тюляева (Егорова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
19.10.1894

Дочь: Быковская (Погребова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Погребов Николай Иванович

Бракосочетание
1895

Муж: Погребов Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1896

Дочь: (Погребова) Анна

Отец ребёнка: Погребов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Погребов Алексей

Отец ребёнка: Погребов Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1899

Сын: Погребов Иван

Отец ребёнка: Погребов Николай Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1902

Дочь: (Погребова) Надежда

Отец ребёнка: Погребов Николай Иванович

Смерть
1942

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