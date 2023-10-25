Мосин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мосин Николай Максимович

Мать: Мосина Феня

Рождение ребёнка
16.02.1980

Дочь: Троицкая Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Мосина Лариса

Рождение ребёнка
26.03.1987

Сын: Мосин Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Мосина Лариса

Рождение ребёнка
30.11.?

Дочь: Клинникова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Мосина Лариса

Белокуриха, город Белокуриха, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосина Лариса

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