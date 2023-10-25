Мосин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мосин Николай Максимович
Мать: Мосина Феня
Рождение ребёнка
16.02.1980
Дочь: Троицкая Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Мосина Лариса
Рождение ребёнка
26.03.1987
Мать ребёнка: Мосина Лариса
Рождение ребёнка
30.11.?
Дочь: Клинникова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Мосина Лариса
Белокуриха, город Белокуриха, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосина Лариса