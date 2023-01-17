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Никифоров Пётр Никифорович

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Место рождения

Змеева Новинка, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

02.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Никифор

Мать: не указана

Змеева Новинка, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Никифоров Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Никифорова Мария Дмитриевна

Змеева Новинка, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Никифоров Сергей Петрович

Мать ребёнка: Никифорова Мария Дмитриевна

Змеева Новинка, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.08.1917

Сын: Никифоров Федор Петрович

Мать ребёнка: Никифорова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Мария Дмитриевна

Смерть
02.05.1953
Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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