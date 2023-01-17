Никифоров Пётр Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти02.05.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Никифоров Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Никифорова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Никифоров Сергей Петрович
Мать ребёнка: Никифорова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.08.1917
Мать ребёнка: Никифорова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1953
Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область