Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Ивановна

Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Николаевич

Рождение ребёнка
06.01.1845

Сын: Муравьев Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Муравьев Александр Семенович

Отец ребёнка: Семен Николаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.