Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Николаевич
Рождение ребёнка
06.01.1845
Отец ребёнка: Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Муравьев Александр Семенович
Отец ребёнка: Семен Николаевич
Смерть
Неизвестно