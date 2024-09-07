Потылицин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потылицин Денис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Потылицин) Галина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Потылицин) Надежда

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потылицин Анатолий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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