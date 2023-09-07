Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1989

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Светлана

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