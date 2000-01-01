Боровкова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1794 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1811 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Боровков Пётр

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Боровков Пётр

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Боровков Пётр

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Боровков Дмитрий

Отец ребёнка: Боровков Пётр

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Боровков Пётр

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Боровков Пётр

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Боровков Матвей

Отец ребёнка: Боровков Пётр

Работа или профессия
Неизвестно
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