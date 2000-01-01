Боровкова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Боровков Пётр
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Боровков Пётр
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Боровков Пётр
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Боровков Дмитрий
Отец ребёнка: Боровков Пётр
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Боровков Пётр
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Боровков Пётр
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Боровков Матвей
Отец ребёнка: Боровков Пётр
Работа или профессия
Неизвестно