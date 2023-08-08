Холджигитов Абдумавлон Абдувалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холджигитова Сарвара Абдумавлоновна
Мать ребёнка: Холджигитова Муясар Арсланбоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холджигитова Шахло Абдумавлоновна
Мать ребёнка: Холджигитова Муясар Арсланбоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликулова Мухлиса Абдумавлоновна
Мать ребёнка: Холджигитова Муясар Арсланбоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холджигитова Муясар Арсланбоевна