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Шведкова Елизавета Игоревна
Шведкова Елизавета Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.05.1990
Пол
Женский
Отец
Манерко Игорь Васильевич
Мать
Манерко Татьяна Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1990
Отец:
Манерко Игорь Васильевич
Мать:
Манерко Татьяна Александровна
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