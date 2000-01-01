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Шведкова Елизавета Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1990

Отец: Манерко Игорь Васильевич

Мать: Манерко Татьяна Александровна

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