Головина Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Сын: Головин Захарий Григорьевич
Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Головин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Головин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Головина) Стефанида Григорьевна
Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Головина) Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Головин Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Головина) Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Головин Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович
Смерть
Неизвестно