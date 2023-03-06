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Головина Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Головин Захарий Григорьевич

Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Головин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Головин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Головина) Стефанида Григорьевна

Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Головина) Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Головин Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Головина) Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Головин Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Головин Григорий Антонович

Смерть
Неизвестно

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