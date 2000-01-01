Климушева (Туркина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушева (Туркина) Мария Ивановна

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Место рождения

Деревня Лыатинская

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Туркин Иван Васильевич

Мать: Туркина Праскева Козьмина

Деревня Лыатинская
Бракосочетание
30.06.1868

Муж: Климушев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Климушев Иван Иванович

Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
25.10.1870

Сын: Климушев Степан Иванович

Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
04.07.1873

Сын: Климушев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
02.09.1874

Дочь: Болотова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич

Погост Коквицкий
Смерть
Неизвестно
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