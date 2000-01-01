Климушева (Туркина) Мария Ивановна
Место рожденияДеревня Лыатинская
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Туркин Иван Васильевич
Деревня Лыатинская
Бракосочетание
30.06.1868
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
25.10.1870
Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
04.07.1873
Сын: Климушев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
02.09.1874
Дочь: Болотова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич
Погост Коквицкий
Смерть
Неизвестно