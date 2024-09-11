Коряк Лука Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коряк Абрам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1887
Сын: Коряк Игнат Лукич
Мать ребёнка: Коряк Акилина Кондратьевна
Федор Ефремович Коряк Пелагея Абрамовна Лисенко
Рождение ребёнка
15.08.1889
Сын: Коряк Филипп Лукич
Мать ребёнка: Коряк Акилина Кондратьевна
Федор Ефремович Коряк Анастасия васильевна Пятак
Рождение ребёнка
05.01.1894
Дочь: (Коряк) Евдокия Лукьяновна
Мать ребёнка: Коряк Акилина Кондратьевна
Смерть
Неизвестно