Романов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1978

Дата смерти

05.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск
Рождение ребёнка
14.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Красноярск
Смерть
05.05.2016
Красноярск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Бадалык
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