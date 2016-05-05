Романов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1978
Дата смерти05.05.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск
Рождение ребёнка
14.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Красноярск
Смерть
05.05.2016
Красноярск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Бадалык