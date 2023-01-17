Демидов Алексей Алексеевич
Место рожденияд. Бобрики, Епифанский уезд, Тульская губерния (ныне д. Моисеевка Узловского района Тульской области)
Дата рождения01.06.1883
Дата смерти12.04.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бобрики, Епифанский уезд, Тульская губерния (ныне д. Моисеевка Узловского района Тульской области)
Место жительства
С 1916 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1922
Тульская губерния
Место жительства
С 1922
Смерть
12.04.1934