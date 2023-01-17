Демидов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Алексей Алексеевич

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Место рождения

д. Бобрики, Епифанский уезд, Тульская губерния (ныне д. Моисеевка Узловского района Тульской области)

Дата рождения

01.06.1883

Дата смерти

12.04.1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бобрики, Епифанский уезд, Тульская губерния (ныне д. Моисеевка Узловского района Тульской области)
Место жительства
С 1916 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1922
Тульская губерния
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.04.1934
Москва, город федерального значения Москва
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