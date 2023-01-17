Рябухин Патракей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Рябухин Симан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Тютюкова Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1726
Сын: Рябухин Аксент
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Рябухин Антон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Рябухин Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Рябухин Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Рябухин Ермолай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно