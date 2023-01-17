Рябухин Патракей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябухин Патракей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Рябухин Симан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Тютюкова Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1726

Сын: Рябухин Аксент

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Рябухин Антон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Рябухин Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Рябухин Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Рябухин Ермолай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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