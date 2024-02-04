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Жеглов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1949

Отец: Жеглов Василий Матвеевич

Мать: Жеглова (Судаева) Анна Петровна

Рождение ребёнка
01.09.1977

Сын: Жеглов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Жеглова (Мигачева) Валентина Николаевна

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
27.06.1979

Сын: Жеглов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Жеглова (Мигачева) Валентина Николаевна

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
22.08.1987

Дочь: Парфентьева (Жеглова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Жеглова (Мигачева) Валентина Николаевна

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область

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