Тарасенков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенков Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасенкова Екатерина Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенкова Екатерина Сергеевна

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