Тарасенков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасенкова Екатерина Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно