Цуканова Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуканова Лилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цуканова Маргарита Геннадьвна

Отец ребёнка: Генадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цуканова Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Генадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генадий

Рождение ребёнка
07.06.1963

Дочь: Цуканова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Генадий

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