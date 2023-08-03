Цуканова Лилия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цуканова Маргарита Геннадьвна
Отец ребёнка: Генадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цуканова Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Генадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Генадий
Рождение ребёнка
07.06.1963
Дочь: Цуканова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Генадий