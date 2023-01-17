Смирнова Зиля Хамзиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Зиля Хамзиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.07.1990

Муж: Смирнов Николай Фёдорович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1992

Дочь: Кириллова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Фёдорович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
2001

Муж: Смирнов Николай Фёдорович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Покровка 2-я, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
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