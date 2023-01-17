Смирнова Зиля Хамзиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.07.1990
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1992
Дочь: Кириллова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Фёдорович
Развод
2001
Смерть
Неизвестно
Покровка 2-я, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан