Фахриниса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Сагит Амирович
Мать: Гульмадина Рафиковна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сагитов Мухаметзян Шамсетдинович
Отец ребёнка: Сагитов Шамсутдин (Шамсетдин) Сагитович
Рождение ребёнка
Между 1872 и 1876
Сын: Сагитов Сафиулла Шамсетдинович
Отец ребёнка: Сагитов Шамсутдин (Шамсетдин) Сагитович
Рождение ребёнка
07.04.1880
Сын: Сагитов Хабирзян Шамсетдинович
Отец ребёнка: Сагитов Шамсутдин (Шамсетдин) Сагитович
Смерть
Неизвестно