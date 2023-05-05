Фахриниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахриниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Сагит Амирович

Мать: Гульмадина Рафиковна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сагитов Мухаметзян Шамсетдинович

Отец ребёнка: Сагитов Шамсутдин (Шамсетдин) Сагитович

Рождение ребёнка
Между 1872 и 1876

Сын: Сагитов Сафиулла Шамсетдинович

Отец ребёнка: Сагитов Шамсутдин (Шамсетдин) Сагитович

Рождение ребёнка
07.04.1880

Сын: Сагитов Хабирзян Шамсетдинович

Отец ребёнка: Сагитов Шамсутдин (Шамсетдин) Сагитович

Смерть
Неизвестно

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