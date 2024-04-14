Бурунина (Лысова) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1971
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1971
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1991
Дочь: Бурунина Алена Сергеевна
Отец ребёнка: Бурунин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
03.08.1996
Отец ребёнка: Бурунин Сергей Анатольевич
Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)