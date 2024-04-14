Бурунина (Лысова) Наталья Владимировна 25.11.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурунина (Лысова) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1971

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1968 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1971

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурунин Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
09.02.1991

Дочь: Бурунина Алена Сергеевна

Отец ребёнка: Бурунин Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
03.08.1996

Сын: Бурунин Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Бурунин Сергей Анатольевич

Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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