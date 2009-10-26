Новикова (Александрова) Олимпиада Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Александрова) Олимпиада Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1915

Дата смерти

26.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1915

Отец: Александров Михаил

Мать: Александрова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Новиков Бронислав Никонорович

Отец ребёнка: Новиков Никонор Дмитриевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1948

Дочь: Новикова Галина Никоноровна

Отец ребёнка: Новиков Никонор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Никонор Дмитриевич

Смерть
26.10.2009
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