Новикова (Александрова) Олимпиада Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1915
Дата смерти26.10.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1915
Отец: Александров Михаил
Рождение ребёнка
1944
Сын: Новиков Бронислав Никонорович
Отец ребёнка: Новиков Никонор Дмитриевич
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1948
Дочь: Новикова Галина Никоноровна
Отец ребёнка: Новиков Никонор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.2009