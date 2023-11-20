Степанова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Степанова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Степанов Константин Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Андреевич

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.04.1924

Сын: Степанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
16.03.1928

Дочь: - - Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

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