Степанова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Степанова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Степанов Константин Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
21.04.1924
Сын: Степанов Николай Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
16.03.1928
Дочь: - - Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно