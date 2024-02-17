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Трегубов Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Трегубов Илья Петрович

Мать: Марфа Павловна

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