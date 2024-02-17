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Трегубов Василий Ильич
Трегубов Василий Ильич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1835
Пол
Мужской
Отец
Трегубов Илья Петрович
1793 г.р.
Мать
Марфа Павловна
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец:
Трегубов Илья Петрович
Мать:
Марфа Павловна
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