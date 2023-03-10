Гаврикова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Гавриков Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гавриков Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Иван Иванов
Отец ребёнка: Гавриков Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриков Иван Иванов
Смерть
Неизвестно