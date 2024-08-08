Глухих Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухих Федор Осипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1655

Сын: Глухих Харитон (Харка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Гавриил (Ганка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1970

Сын: Глухих Данило Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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