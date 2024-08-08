Глухих Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глухих Федор Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1655
Сын: Глухих Харитон (Харка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1970
Сын: Глухих Данило Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно