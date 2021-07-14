Кадыргалиева Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадыргалиева Сара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кадыргалиева Марьяпа

Отец ребёнка: Кадыргалиев Муса

Рождение ребёнка
02.09.1938

Дочь: Абдрашева Турсун

Отец ребёнка: Кадыргалиев Муса

Рождение ребёнка
20.05.1941

Сын: Кадыргалиев Турумбек

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадыргалиев Муса

Смерть
Неизвестно
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