Кадыргалиева Сара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кадыргалиева Марьяпа
Отец ребёнка: Кадыргалиев Муса
Рождение ребёнка
02.09.1938
Дочь: Абдрашева Турсун
Отец ребёнка: Кадыргалиев Муса
Рождение ребёнка
20.05.1941
Сын: Кадыргалиев Турумбек
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кадыргалиев Муса
Смерть
Неизвестно