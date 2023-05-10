Шахметов Захар Шамсеевичь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Шамси
Рождение ребёнка
06.08.1955
Сын: Шахметов Ильгиз Захаровичь
Мать ребёнка: Шахметова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круподерова Клара
Мать ребёнка: Шахметова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахметов Домир
Мать ребёнка: Шахметова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шахметова Надежда
Смерть
Неизвестно