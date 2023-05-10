Шахметов Захар Шамсеевичь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахметов Захар Шамсеевичь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Шамси

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1955

Сын: Шахметов Ильгиз Захаровичь

Мать ребёнка: Шахметова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круподерова Клара

Мать ребёнка: Шахметова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахметов Домир

Мать ребёнка: Шахметова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахметова Надежда

Смерть
Неизвестно
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