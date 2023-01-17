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Русецкий Иосиф Лукиянов

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Место рождения

Новое Село, Хмельницька область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Русецкий Лукиян Матвеев

Мать: Русецкая ?

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
14.02.1876

Сын: Русецкий Михаил Иосифов

Мать ребёнка: Русецкая Антонина Карлова

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Антонина Иосифова

Мать ребёнка: Русецкая Антонина Карлова

Бракосочетание
1887

Жена: Русецкая Екатерина Антонова

Рождение ребёнка
1889

Сын: Русецкий Людвиг Иосифович

Мать ребёнка: Русецкая Екатерина Антонова

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Русецкий Иван Иосифов

Мать ребёнка: Русецкая Екатерина Антонова

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Русецкий Франц Иосифов

Мать ребёнка: Русецкая Екатерина Антонова

Новое Село, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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