Русецкий Иосиф Лукиянов
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Русецкий Лукиян Матвеев
Мать: Русецкая ?
Рождение ребёнка
14.02.1876
Мать ребёнка: Русецкая Антонина Карлова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Антонина Иосифова
Мать ребёнка: Русецкая Антонина Карлова
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1889
Сын: Русецкий Людвиг Иосифович
Мать ребёнка: Русецкая Екатерина Антонова
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Русецкая Екатерина Антонова
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Русецкая Екатерина Антонова
Смерть
Неизвестно