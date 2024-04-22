Волощук Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1889
Дата смерти14.03.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1889
Крещен 17.01.1889. Повитуха - Мария Товпенюк. Крестные: Дмитрий Галаса и Анастасия жена Семена Дякивського
Рождение ребёнка
09.05.1923
Мать ребёнка: Галаса Евдокия Ивановна
Крещен 20.05.1923 Повитуха - Мария Галаса Крестные: Иосиф Дякивський и Мария жена Николая Бияк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галаса Евдокия Ивановна
Смерть
14.03.1965