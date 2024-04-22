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Волощук Иван Андреевич

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Место рождения

Кривое, Тернопільська область

Дата рождения

17.01.1889

Дата смерти

14.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1889

Отец: Волощук Андрей Павлович

Мать: Мартынова Елена Дмитриевна

Кривое, Тернопільська область
Крещен 17.01.1889. Повитуха - Мария Товпенюк. Крестные: Дмитрий Галаса и Анастасия жена Семена Дякивського
Рождение ребёнка
09.05.1923

Сын: Волощук Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Галаса Евдокия Ивановна

Кривое, Тернопільська область
Крещен 20.05.1923 Повитуха - Мария Галаса Крестные: Иосиф Дякивський и Мария жена Николая Бияк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галаса Евдокия Ивановна

Смерть
14.03.1965
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