Белов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Иван Федорович

Мать: Белова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Белов Леонид Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Владимир Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Александр Иванович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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