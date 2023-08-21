Белов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Иван Федорович
Мать: Белова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно