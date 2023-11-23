Зернова Евдокия (Авдотья) Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зернова Евдокия (Авдотья) Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зернов Савелий Кондратьев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Зернова) Анна Савельева

Отец ребёнка: Зернов Савелий Кондратьев

Рождение ребёнка
1867

Сын: Зернов Михаил Савельев

Отец ребёнка: Зернов Савелий Кондратьев

Смерть
Неизвестно

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