Сибиряков Хамзя
Место рожденияс.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сибирякова Мушфика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сибирякова Мушфика
Смерть
Неизвестно