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Сибиряков Хамзя

Место рождения

с.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Сибиряков Мухамеджан

Мать: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова Мушфика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова Мушфика

Смерть
Неизвестно

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