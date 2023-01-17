Котрелев Николай Всеволодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котрелев Николай Всеволодович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котрелев Всеволод

Мать: Котрелева Милица Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Котрелева Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котрелев Федор Николаевич

Мать ребёнка: Котрелева Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Котрелева Татьяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котрелева Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котрелев Тихон Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
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