Зыкова Параскева Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зыкова Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Петрович

Рождение ребёнка
20.?.1835

Дочь: (Зыкова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Петрович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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