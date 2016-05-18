Швачко (Индукаева) Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швачко (Индукаева) Надежда Егоровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1945

Дата смерти

18.05.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Индукаев Егор Филиппович

Мать: Индукаева Татьяна Петровна

Россия
Рождение ребёнка
16.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швачко Евгений Константинович

Томск
Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швачко Евгений Константинович

Смерть
18.05.2016
Томск
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