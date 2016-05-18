Швачко (Индукаева) Надежда Егоровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1945
Дата смерти18.05.2016
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Россия
Рождение ребёнка
16.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Швачко Евгений Константинович
Томск
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Швачко Евгений Константинович
Смерть
18.05.2016
Томск