Любченко Ростислав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1939
Дата смерти30.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1939
Отец: Любченко Иван Нестерович
Мать: Любченко Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
03.02.1963
Сын: Любченко Игорь Ростиславович
Мать ребёнка: Любченко Лина Дмитриевна
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
25.04.1969
Сын: Любченко Алексей Ростиславович
Мать ребёнка: Любченко Лина Дмитриевна
г.Дебальцево, УССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любченко Лина Дмитриевна
Смерть
30.01.1992