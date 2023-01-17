Любченко Ростислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любченко Ростислав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1939

Дата смерти

30.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1939

Отец: Любченко Иван Нестерович

Мать: Любченко Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
03.02.1963

Сын: Любченко Игорь Ростиславович

Мать ребёнка: Любченко Лина Дмитриевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
25.04.1969

Сын: Любченко Алексей Ростиславович

Мать ребёнка: Любченко Лина Дмитриевна

г.Дебальцево, УССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любченко Лина Дмитриевна

Смерть
30.01.1992
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