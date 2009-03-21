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Горских Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1945

Дата смерти

21.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1945

Отец: Горских Павел Иванович

Мать: Горских Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.07.1970

Дочь: Горских Елена Николаевна

Мать ребёнка: Горских Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
21.09.1971

Сын: Горских Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Горских Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
01.10.1974

Сын: Горских Александр Николаевич

Мать ребёнка: Горских Светлана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горских Светлана Сергеевна

Смерть
21.03.2009
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