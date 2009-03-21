Горских Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1945
Дата смерти21.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1945
Отец: Горских Павел Иванович
Мать: Горских Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.07.1970
Дочь: Горских Елена Николаевна
Мать ребёнка: Горских Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
21.09.1971
Сын: Горских Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Горских Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
01.10.1974
Сын: Горских Александр Николаевич
Мать ребёнка: Горских Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.2009