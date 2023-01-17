Захаренков Семён Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1939 и 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1938
Сын: Захаренков Валентин Семёнович
Мать ребёнка: Майорова Мария Иванова
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Родители в официальном браке не состояли
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майорова Мария Иванова
Смерть
Между 1939 и 1940
На карело- финской войне
Пропал без вести