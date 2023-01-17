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Захаренков Семён Фёдорович

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Место рождения

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1939 и 1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.02.1938

Сын: Захаренков Валентин Семёнович

Мать ребёнка: Майорова Мария Иванова

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Родители в официальном браке не состояли
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Мария Иванова

Смерть
Между 1939 и 1940
На карело- финской войне
Пропал без вести
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