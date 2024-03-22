(Журавлева) Дина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Журавлева) Дина Федоровна

Место рождения

Касиб, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1932

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Журавлев Федор Петрович

Мать: Журавлева Мария Степановна

Касиб, Соликамский, Пермский край
Смерть
1972
Касиб, Соликамский, Пермский край
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