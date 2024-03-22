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(Журавлева) Дина Федоровна
(Журавлева) Дина Федоровна
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Древо
Место рождения
Касиб
, Соликамский, Пермский край
Дата рождения
1932
Дата смерти
1972
Пол
Женский
Отец
Журавлев Федор Петрович
1914 г.р.
Мать
Журавлева (Лыткина) Мария Степановна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Журавлев Федор Петрович
Мать:
Журавлева Мария Степановна
Касиб
, Соликамский, Пермский край
Смерть
1972
Касиб
, Соликамский, Пермский край
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