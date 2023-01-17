Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Кириак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1831
Сын: Железнов Диомид
Отец ребёнка: Железнов Григорий
Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Железнов Григорий
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Железнов Иван
Отец ребёнка: Железнов Григорий
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Железнов Григорий
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Железнов Григорий
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Железнов Григорий
Смерть
Неизвестно