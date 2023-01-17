Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Кириак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1831

Сын: Железнов Диомид

Отец ребёнка: Железнов Григорий

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Железнов Григорий

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Железнов Иван

Отец ребёнка: Железнов Григорий

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Железнов Григорий

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Железнов Григорий

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Железнов Григорий

Смерть
Неизвестно
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