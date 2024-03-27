Федосова (Курлаева) Аксинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Курлаева) Аксинья Алексеевна

Место рождения

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

26.02.1932

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

1913 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Курлаев Алексей

Мать: Курлаева (Федосова) Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович

Бракосочетание
17.10.1912

Муж: Федосов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: (Федосова) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Федосов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
07.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович

Смерть
26.02.1932
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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