Черкова (Савочкина) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкова (Савочкина) Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Савочкин Герасим

Мать: Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черков Яков Инженер Полка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черков Яков Инженер Полка

Рождение ребёнка
18.11.1931

Сын: Черков Виктор Военный Пенсионер

Отец ребёнка: Черков Яков Инженер Полка

дер. Караган Солтонского района Алтайского края
Смерть
1981

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