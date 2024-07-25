Черкова (Савочкина) Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Савочкин Герасим
Мать: Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черков Яков Инженер Полка
Рождение ребёнка
18.11.1931
Сын: Черков Виктор Военный Пенсионер
Отец ребёнка: Черков Яков Инженер Полка
дер. Караган Солтонского района Алтайского края
Смерть
1981