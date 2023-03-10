Чеботарёв Кирилл Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеботарёв Кирилл Саввович

Чеботарёв Кирилл Саввович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

28.04.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1908

Отец: Чеботарёв Савва Германович

Мать: Чеботарёв (Неизвестно) Ксения Петровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
23.06.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.