Бочкарев Кирилл Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарев Кирилл Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
16.01.2013

Сын: Бочкарев Артем Кириллович

Мать ребёнка: Бочкарева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
28.10.2014

Сын: Бочкарев Степан Кирилович

Мать ребёнка: Бочкарева Ирина Сергеевна

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