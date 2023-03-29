Бочкарев Кирилл Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.2013
Сын: Бочкарев Артем Кириллович
Мать ребёнка: Бочкарева Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
28.10.2014
Сын: Бочкарев Степан Кирилович
Мать ребёнка: Бочкарева Ирина Сергеевна